Вибухи в окупованому Севастополі, тривога на Запоріжжі: хронологія 425 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 425 день. Російські загарбники не полишають спроб окупувати ще більше наших територій, обстрілюють населені пункти та вбивають мирних людей. Українські захисники невпинно знищують агресора.

Про боротьбу українців на фронті та міжнародній арені, головні події 24 квітня розповідає 24 Канал.

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Так звана окупаційна "адміністрація" Севастополя заявила про атаку надводних безпілотників. У мережі повідомляють про щонайменше два гучні вибухи в місті. За попередніми даними, вони прогриміли близько 03:31 та 03:44. Також лунає стрільба.

У Севастополі прогриміли вибухи: дивіться відео

Вибухи у Севастополі: дивіться відео

Відбій тривоги.У передмісті Запоріжжя чути вибухи. В області оголосили повітряну тривогу.Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Україна не може відмовитися від захисту Бахмута, бо це розширить фронт. Також він зазначив, що захоплення міста може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.Monitor повідомляє про вибухи у Краматорську.