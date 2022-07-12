"Ми ще нічого всерйоз не починали": фраза путіна видала плани кремля

А знаєте, ця фраза путіна: "Ми ще нічого всерйоз не починали", насправді дуже видає настрій і плани кремля.

Вона видає ненависть і готовність йти далі у своїй пекельності. У нього там звиздець за планом розписаний. Вони бидло в Росії без трусів залишать, але й надалі вбиватимуть Україну.

Читайте путін зрадів і знову продавив Європу

путін йде в рознос

Маніяк у цьому сенсі послідовний у діях. Йде в рознос. І ми цим користуємось, наскільки можна зовні судити.

російські окупанти знову заходять углиб, збільшуючи і розтягуючи лінію фронту. А в цей час вибухають російські склади боєприпасів та ламається їхня логістика.

У кремлі, мабуть, так і не зрозуміли, що зайти на територію та утримати територію – не одне й те саме. Щобільше, можна так зайти, що потім стати мішенню. Це така купівля місця мішені у тирі.

Важливо Газові російські гроші не смердять: чому європейці закликають до примирення з путіним

Україна переможе

Для путіна програти Україні – екзистенційна поразка усієї історії. А він програє. А ми виграємо. В будь-якому випадку. Питання лише, якою ціною. А ми за ціною стоїмо. Але це прагнення кремля знищити Україну призводить до неминучих помилок. З самого початку. Ще й вусатого долучив.

Це так крихко щодо білорусі, коли все будується на одній людині. А що як занедужає він, ну раптом – і все, почнеться хаос. Думаю, лукашенко щодня трясеться, причому чекаючи каверзи звідусіль.

У довгостроковій перспективі доля росії – ганьба, зневага та п**дець. Усі мізки поїхали. Усі технології пішли. А росіяни аж настільки великі, що за одну турбіну "Сіменс" на все готові. Велика цивілізація б'ється за турбіну "Сіменс". Масштаб.

Також цікаво – буряти масово відмовляються знову їхати в Україну та розривають контракти: дивіться відео