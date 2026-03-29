Ексочільник СЗР сказав, чи справді Росія може почати війну з країнами НАТО
- Росія може не мати сил для атаки на країни Балтії через брак ресурсів і посилення оборонних позицій НАТО в регіоні.
- Спільні зусилля спецслужб Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії створюють потужний захист від потенційної агресії Росії.
Уже не вперше обговорюють можливість Росії здійснити атаку на країни Балтії. Тепер з'явилася інформація про загрозу для естонського міста Нарва – це великий російськомовний промисловий регіон, який нагадує Донбас.
Європейці також усвідомлюють всі ризики, тому працюють над спільною концепцією боротьби проти агресора. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що Україна є основним фактором протистояння агресії.
Дивіться також Усе через Росію: НАТО серйозно готується до можливих атак на енергетику
Чи може Росія напасти на країни Альянсу?
НАТО також готується до можливого нападу Росії, але саме Україна уже веде цю війну. Зараз Альянс робить ставку на те, щоб укріпити оборонні, технологічні, оборонні позиції у всіх секторах України й тоді наша армія зможе виконати це завдання. Отже, затягування війни певною мірою вигідне європейцям, адже ми послаблюємо Росію.
Сьогодні тактичні чи стратегічні операції проти країни Балтії малоймовірні, бо Росії бракує ресурсів навіть, щоб вести активну війну в Україні. До того ж країни Європи вже розмістили у цьому регіоні свої контингенти,
– наголосив генерал армії.
Мовиться про тисячі бійців спецназу, ракети, дрони, авіацію, бронетехніку – наступати Росії буде дуже важко. Втім розслаблятися також не потрібно. Усі сили мають бути напоготові, щоб Кремль розумів, що шансів для успіху в Естонії чи будь-де інше у них немає.
Зверніть увагу! Пропагандистські телеграм-канали поширюють інформацію про нібито створення "Народної республіки Нарва" в Естонії. Ба більше, її пропонують "захищати" силами російської армії. Місто Нарва є прикордонним, більшість населення становлять російськомовні, тому може виникнути загроза повторення сценарію так званої "днр".
Друга складова захисту – оперативна. Це об'єднання сил спецслужб Естонії, Латвії, Литви, Польщі. Уже є спільна угода про протидію агресивним діям Росії. Повторення долі Криму чи Донбасу не можна допустити. Тоді росіяни дуже швидко змогли встановити контроль над всіма органами управління, опору не було.
Рішучі дії спецслужб і готовність країн НАТО у цьому регіоні – не дозволять Росії почати ще одну війну. Ба більше, їм "дихатиме в тил" дуже ефективна країна – Фінляндія,
– підкреслив Микола Маломуж.
Кордон Фінляндії з Росією становить 250 кілометрів, вона є членом НАТО. У випадку небезпеки Альянс має взяти участь у її захисті. Навіть якщо США не залучить свої ресурси, то це зроблять європейці. Зваживши всі ризики, Росія точно не погодиться втягнутися у ще одну катастрофу.
Як Росія провокує країни НАТО?
- У звіті Мюнхенської безпекової конференції попередили, що Росія готується до нових конфліктів і продовжує ескалацію. Відповідно до висновків експертів, після завершення війни в Україні Росія може напасти на країни Європи уже через 2 роки, локальний конфлікт проти держави-сусіда можливий через 6 місяців.
- У вересні 2025 року десяток російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі, їхні уламки знайшли у різних воєводствах. На щастя, наслідків не було. НАТО не розглядало інцидент як напад на країну-члена Альянсу. У Росії також виправдалися, що атакували Україну, а ударів по Польщі нібито не планували.
- Невдовзі подібний випадок стався в Естонії. Повітряний простір країни порушили 3 російські винищувачі. Вони перебували у межах країни 12 хвилин, поки НАТО не підійняло свої літаки F-35. Зв'язку з російськими суднами не було, вони також не контактували з естонськими диспетчерами.