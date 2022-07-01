Західні партнери реагують лише тоді, коли ми зазнаємо якихось відчутних втрат серед населення, військових чи втрат територіальних.

Час діяти

Далі так тривати не може. Треба діяти на випередження. Коли ми чуємо від міністра оборони Великої Британії, що Заходу не вистачить боєприпасів для різноманітних озброєнь, то це означає лише одне – якщо запускається програма ленд-лізу, якщо країни Європи не хочуть світитися наданням нам потужної зброї…

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Ну що ж, добре.

В такому разі давайте підемо іншим шляхом: швидко розгорнемо виробництва в тих країнах, де це робити буде максимально безпечно.

Претендентами на розташування відповідних виробничих можливостей можуть стати, зокрема, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії.

Україні потрібна зброя / Фото Генштабу

Важливо Захід чітко побачив усі морди – і коней, і ослів із вершниками апокаліпсиса

Потрібні гроші та бажання

Це все можна було б швидко розгорнути з урахуванням українських технологій, за бажання цих країн, які я назвав, і за наявності достатнього фінансування, котре б надходило від західних партнерів.

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