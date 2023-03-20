Данілов відповів, чи вистачить Україні військових для перемоги
Джерело:Інтерфакс-Україна
Ніхто не сумнівається в тому, що Україна переможе у війні, яку розв'язала Росія. Залишається відкритим лише питання, чи вистачить нашій державі для цього військових.
І на нього спробував дати відповідь секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю він поділився своїми міркуваннями та спостереженнями за рік повномасштабного вторгнення.
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Військові проходять навчання
Чи вистачить нам військових для перемоги? Я більш ніж певен, що вистачить. Сьогодні наші військові проходять навчання і тренування. І цей підготовлений резерв нам дуже допомагає і допоможе у майбутньому,
– наголосив Данілов.
Він також відповів на питання щодо вмотивованості людей, яких набирають до війська. За словами секретаря РНБО, все залежить від самої людини та її внутрішнього стану. Зокрема того, що в її житті відбулося за цей непростий рік. Хтось міг втратити батьків, рідних і близьких і навіть дітей.
"Ще є такі розмови, що, "хто хотів, той вже пішов" (воювати – 24 Канал). Це не зовсім так. У кожного своє життя, у кожного якісь свої внутрішні процеси відбуваються і це не прив'язується до якоїсь певної дати", – додав він.
Спростував дані про втрати ЗСУ
Крім того, Олексій Данілов спростував інформацію, яку поширювали американські ЗМІ. Згідно з нею, на війні проти Росії загинули 100 тисяч українських захисників.
Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що співвідношення втрат зараз таке: 1 до 7,1 – 8. У деяких випадках доходить навіть до 1 до 10 на користь ЗСУ.
Ліквідація окупантів триває
- Тим часом втрати ворога продовжують рости на щоденній основі. Лиш за минулу добу на той світ відправили 700 бійців. А з 24 лютого 2022 року "концерт Кобзона" відвідали 165 610 російських загарбників.
- Крім того, на брухт перетворили чимало техніки ворога. В окупантів стало на 3 537 танків, 6 869 бойових броньованих машин, 2 577 артилерійських систем, 507 РСЗВ, 270 засобів ППО менше.
- Також вороже військо не дорахується 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2 160 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 суден, 5 416 автомобілів і автоцистерн і 265 одиниць спецтехніки.