Данілов відповів, чи вистачить Україні військових для перемоги

Ніхто не сумнівається в тому, що Україна переможе у війні, яку розв'язала Росія. Залишається відкритим лише питання, чи вистачить нашій державі для цього військових.

І на нього спробував дати відповідь секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю він поділився своїми міркуваннями та спостереженнями за рік повномасштабного вторгнення.

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Військові проходять навчання

Чи вистачить нам військових для перемоги? Я більш ніж певен, що вистачить. Сьогодні наші військові проходять навчання і тренування. І цей підготовлений резерв нам дуже допомагає і допоможе у майбутньому,

– наголосив Данілов.

Він також відповів на питання щодо вмотивованості людей, яких набирають до війська. За словами секретаря РНБО, все залежить від самої людини та її внутрішнього стану. Зокрема того, що в її житті відбулося за цей непростий рік. Хтось міг втратити батьків, рідних і близьких і навіть дітей.

"Ще є такі розмови, що, "хто хотів, той вже пішов" (воювати – 24 Канал). Це не зовсім так. У кожного своє життя, у кожного якісь свої внутрішні процеси відбуваються і це не прив'язується до якоїсь певної дати", – додав він.

Спростував дані про втрати ЗСУ

Крім того, Олексій Данілов спростував інформацію, яку поширювали американські ЗМІ. Згідно з нею, на війні проти Росії загинули 100 тисяч українських захисників.

Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що співвідношення втрат зараз таке: 1 до 7,1 – 8. У деяких випадках доходить навіть до 1 до 10 на користь ЗСУ.

Ліквідація окупантів триває