Росія хоче нав'язати Україні "корейський сценарій": Данілов чітко пояснив, чому це неприйнятно

Ворог усвідомлює, що план з захоплення України неможливо втілити у життя. Тож він може намагатися проштовхувати "корейський сценарій". Він, наголосив Олексій Данілов, неприйнятний.

Непохитну думку висловив секретар РНБО під час телемарафону. Він зазначив, що у планах ворога – "корейський варіант". Як ви вже зрозуміли, мовиться про поділ нашої держави на дві частини.

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Росіяни запропонують "38 паралель"

За словами Данілова, не варто виключати загострення бойових дій. Воно може статися у лютому 2023 року. Але разом із тим слід бути готовим до просування Кремлем чергової божевільної ідеї.

Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (по ній поділили Північну (КНДР) та Південну Корею – 24 Канал). От тут такі українці, а тут не такі. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це "38 паралель",

– наголосив Данілов.

Він також зазначив, що Південна Корея, яка свого часу погодилася на це, вважає відповідне рішення величезною помилкою. Данілов мав нагоду нещодавно поспілкуватися з представниками цієї держави, що і дозволило йому дійти до такого висновку.

"Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження. Сьогодні мають проблеми", – додав він.

Росіяни закидають наживки

За словами Данілова, не сидить без діла заступник глави адміністрації президента Дмітрій Козак. Він "ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі". Саме через них представник Кремля поширює меседжі про буцімто готовність Росії до поступок. Росіян цікавить фіксація статус-кво. Причому бажано на вчора, адже з кожним днем ворог втрачає усе більше територій. Крім того, окупанти зацікавлені у бодай якомусь перемир'ї.

Повернімося до можливого загострення. За словами Данілова, спостерігається багато маркерів. Вони, власне, і свідчать про можливу активність у лютому цього року. Це означає, що "ми входимо в певну фазу активізації", додав він.

Пропозиції Росії нічого не варті

Про це ми не втомлюємося нагадувати. Та й сам ворог не забуває це робити за нас. До прикладу, Путін оголосив різдвяне "перемир'я". По факту, його ж військові його і порушили.

Так, 7 січня окупанти обстріляли місію ООН з керівницею Деніз Браун, яка привезла гуманітарну допомогу до Оріхового, що на Запоріжжі. Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, Росія не дотримувалася "різдвяної тиші". І таких прикладів можна навести безліч.