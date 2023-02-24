Зеленський назвав умови, коли у війні може бути "дипломатична крапка"

Вже 365 днів Україна та весь цивілізований світ чекає на завершення війни, яку розпочала Росія. Володимир Зеленський сказав, за якої умови це може статися.

Як зазначив український лідер під час своєї пресконференції 24 лютого, тільки коли Росія припинить нищити українців та українську землю, можна буде говорити про початок пошуку формату дипломатичного завершення війни.

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Зеленський наголосив, що Росія має припинити бомбити Україну, нищити нашу інфраструктуру, вбивати людей і забирати території. Лише після того, як Росія все це припинить, можна буде сказати, у якому форматі дипломатично ставити крапку.

Давайте із самого початку. З того, що ви (Росія – 24 Канал) порушили. Перший пункт – поважайте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити,

– підкреслив український лідер.

Раніше Зеленський заявив, що на майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії. Також працюють над механізмом щодо компенсації всіх збитків, яких завдала країна-агресорка нашій державі.

Глава держави наголосив, що всі кроки починаються з політичного об'єднання. За його совами, майданчик ООН може й не універсальний, але такого майданчика, де було б більше держав, яких можна об'єднати політично, він поки що не бачить.