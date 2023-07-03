Росія залучила до війни в Україні майже 94% своїх сухопутних військ, – адмірал НАТО Бауер

Війна, розв'язана Росією проти України, добряче виснажила її військо. Правда, мовиться саме про сухопутну його частину.

На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, за ці майже 500 днів повномасштабної війни росіянам довелося залучити майже всі свої сухопутні війська.

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ЗСУ виснажують сухопутні війська Росії

Бауер зазначив, що війна, яку розв'язала Росія, буквально виснажила російське військо. Винятком стали хіба військово-морський флот і військово-повітряні сили. Якщо ж говорити про сухопутні, то близько "94% зараз залучені у війні в Україні".

З урахуванням цього Бауер зробив прогноз щодо того, чи готова Росія вести війну з НАТО. За його словами, у Кремлі намагаються поводитися у цьому плані вкрай обережно, уникаючи "конфлікту з НАТО".

Загалом ми бачимо, що росіяни обережно ставляться до НАТО. Вони не шукають конфлікту з НАТО. Я думаю, що це ознака того, що вони дуже, дуже зайняті,

– зазначив він.

За словами Бауера, він вважає, що у Росії недостатньо сил у сухопутній сфері, "які вони могли використати проти когось іншого".

Але він зауважив, що це явище тимчасове. За словами Бауера, "росіяни відновляться". Тож їх продовжують розглядати "як серйозну загрозу". Особливо з урахуванням того, що і в морі, і в повітрі, і космосі "вони все ще дуже, дуже потужні". І це він уже мовчить про ядерну зброю, якою володіють у Кремлі.

Ми ж повернемося до втрат ворога й успішної роботи ЗСУ. У Міноборони відзвітували про "бавовну" за минулий тиждень. І вона неабияк вражає.

Влучали у важливі цілі ледь не щогодини

Пролила світло на ситуацію заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона озвучила цифри, які демонструють, що "бавовна" в окупантів упродовж останніх 7 днів дуже рясно цвіла. Середньостатистично влучання по цілі ворога фіксували кожні 70 хвилин.

Впродовж минулого тижня нашим військовим вдалося уразити:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

До слова, станом на ранок 3 червня вдалося ліквідувати 230 260 російських загарбників. А лиш за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 600 російських солдатів.