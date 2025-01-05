КГБшник – це не військовий, – Білецький про те, що Путін міг захопити Лівобережжя України

Командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький розповів, що Путін міг захопити Лівобережжя України. Проте, ймовірно, йому не вистачило "характеру".

Білецький каже, що Путін отримав Крим, частину "розваленого" Донбасу та міг провести референдум, щоб захопити Лівобережжя України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Наталію Мосейчук.

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Чи справді Путін міг захопити Лівобережжя

За словами Білецького, Путін, ймовірно, не був готовий до повномасштабного вторгнення та йому не вистачило "характеру", щоб захопити Лівобережжя України. Він також зазначає, що якби російський диктатор насмілився зробити це та провести референдум, було б величезним питанням, яка легітимність залишилася б у світовому суспільстві.

Зазначимо, що раніше політолог Володимир Фесенко розповів, як Путін бачить завершення війни в Україні. Він зауважив, що вимоги російського диктатора можуть відрізнятися залежно від обставин.

На думку Фесенка, Путін хоче хоча б часткової капітуляції України. Проте межа територіальних поступок залежить від того, наскільки вдалими будуть воєнні дії Росії та чи вдасться російській армії продовжувати свій наступ.