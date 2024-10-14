Наступ росіян на Запоріжжі та у Донеччині, у Росії згорів літак: хронологія 964 дня війни

Російські окупанти продовжує спроби наступати на позиції українських військових у Запорізькій та Донецькій області. "Хезболла" атакувала військову базу в Ізраїлі, загинули четверо солдатів ЦАХАЛ.

Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.

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