У Путіна нова ціль у війні проти України: американські чиновники розповіли, що він робить

Росія не планує зупиняти війну, розв'язану проти України. Водночас неназвані американські чиновники назвали нову ціль Путіна у своїй так званій "спецоперації".

У виданні зазначають, що у планах Владіміра Путіна – спроба зупинити підтримку України з боку її союзників і партнерів. Мовиться про США та Європу. Як пишуть у The New York Times, для цього він використовує свої шпигунські мережі та нові технології.

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Що робить Путін, щоб досягнути цілі

Співрозмовник видання зазначив, що Путін вважає, що з допомогою таких методів матиме можливість вплинути на політику США та Європи. І що це дозволить йому послабити військову підтримку нашої держави у війні, розв'язаній Росією. Це, на думку глави Кремля, дасть йому можливість знову отримати перевагу на полі бою.

Чиновники зі США зауважили, що Путін, імовірно, пильно слідкує за політичними дебатами у США, які стосуються допомоги нашій державі. За їхніми словами, Кремль на постійній основі веде інформаційні операції, щоб очорнити політику НАТО і США, а також "імовірно, нарощуватиме зусилля найближчими місяцями".

Кінцева мета Росії – допомогти підірвати позиції кандидатів, які підтримують Україну, і змінити політику США. Деякі американські чиновники сумніваються, що Росії вдасться це зробити,

– пишуть у матеріалі.

Кремль продовжить просування проросійських кандидатів

За словами американських посадовців, навіть у випадку, якщо Росія не зможе вплинути на результат виборів у США, у Кремлі можуть вважати, що зможуть викликати достатньо дебатів щодо допомоги Україні. Зроблять це для того, щоб майбутній Конгрес мав більше труднощів під час ухвалення рішення про додаткову підтримку нашої держави.

Крім того, посадовці зі США припускають, що Росія може намагатися підтримувати в Європі проросійських кандидатів. А ще вона може спробувати вплинути на голосування в Європейському парламенті у 2024 році.

На їхню думку, Москва може наростити фінансування проросійських політиків в Європі, щоб досягнути своєї цілі. Крім того, взятися за кампанію з дезінформації та поширення теорій змови.