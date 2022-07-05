На трембітах українських розрахунків ЗРК та ПЗРК скоро побільшає засічок відстріляних "пташок"

Слов'янськ російські окупанти обстрілюють не лише артилерією, а й ракетами авіаційного базування класу "повітря – поверхня" Х-29 та Х-25.

"Друга армія світу" полізла в радянські запаси

Найцікавіше в цих ракетах навіть не те, що вони є радянським дітищем 1980 і 1976 років, що лише підтверджує відкупорювування радянської кубишки на повну, а їхню дальність.

Цікаве Путіна та росіян спіткає таке саме прокляття, яке занапастило Сталіна

Річ у тім, що ракети Х-25 і Х-29 в залежності від модифікації можуть вражати цілі на відстані від 10 до 30 кілометрів. Наприклад, саме Х-25 зараз використовує російська авіація для обстрілу прикордонних районів України зі свого повітряного простору. Чого боятися, не зіб'ють же окупанта в його ж повітряному просторі!

До речі, саме через те, що зараз використовують ці ракети з повітряного простору Росії, розглядається варіант зняття зі зберігання Су-17, щоб заощаджувати ресурс Су-34, Су-35 і Су-30.

Важливе Яку "тріщину" божевільний бункерний диктатор нав'язав українцям

Окупантам приготуватись до "приземлення"

Але тут інший момент… Для обстрілу Слов'янська цими ракетами окупанти все ж таки змушені заходити до нашого повітряного простору, тим самим знову ризикуючи екіпажем та машиною. А це говорить про те, що вогневого ураження із землі їм недостатньо для зламу оборони Слов'янська.

Ну і найголовніше, той, хто без дозволу заходить у повітряний простір України, не факт, що з нього зможе вийти. А тому прогнозую чергове зростання відстрілу російських "пташок" та збільшення засічок на трембітах наших розрахунків ЗРК та ПЗРК.

До теми – воїни 93 бригади показали, як нищать техніку окупантів: дивіться відео