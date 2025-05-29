У Росії офіційно продають підбиті танки та БТРи як металобрухт
- Міноборони Росії продає підбиту військову техніку як металобрухт.
- Для покупки потрібно мати ліцензію на роботу з чорним металом, а лоти включають танки та БТРи.
Міноборони держави-агресорки продає підбиту техніку. Придбати її можна цілком офіційно, та ще й гуртом. Деталі передає 24 Канал.
До слова, Росія заробляє на експорті металургії.
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Навіщо росіяни продають підбиті танки
Три лоти виставили на портал "ГІС Торги" у Ростовській області. Це зробило міноборони.
Хоча насправді продають залишки десятків одиниць військової техніки, включаючи танки та БТР, та офіційно міноборони продає чорний та кольоровий метал. Лоти коштують 4,37 мільйона рублів, 4,39 мільйона та 3,2 мільйона відповідно.
Документація по лотах не опублікована, у повідомленнях про торги йдеться про те, що продають танки Т-80, Т72БЗ і Т62, бойові машини піхоти, БТР у різних модифікаціях, броньовану розвідувально-дозорну машину, транспортер-тягач та іншу техніку,
– пишуть російські ЗМІ.
Покупець має надати ліцензію на право роботи з чорним металом. Сам "лом" розташований у селі Петрівка Ростовської області.