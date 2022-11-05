У російської армії серйозні проблеми: навіщо окупанти створили загородзагони розповіли в ISW

Країна-агресорка зазнає колосальних поразок на фронті. Крім того, російське керівництво вже показало, як воно ставиться до своїх військових. Через це моральний дух окупантів сильно занепав.

Щоб "мотивувати" загарбників воювати, російські командири створюють загороджувальні загони. Про це стверджують в Інституті вивчення війни з посиланням на британську розвідку.

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Що роблять з дезертирами в російській армії

В ISW розповіли, що росіяни вдаються до крайніх методів у боротьбі проти дезертирства. Річ у тім, що військові країни-агресорки не хочуть воювати в Україні.

Вони відмовляються іти вперед, масово втікають та навіть вбивають своїх командирів. Щоб боротися з непокірними, військове керівництво наказало розгортати загороджувальні війська.

Загороджувальні загони – війська, які розміщують позаду армії, щоб запобігти втечі військових з поля бою. Крім того, їхнє завдання – ловити та карати дезертирів.

За словами ISW, Міноборони Великої Британії припускає, що російські генерали хочуть розстрілювати дезертирів та тих, хто боїться йти вперед, прямо на місці. Аналітики переконані, що такі методи окупантів свідчать про катастрофічну відсутність дисципліни та згуртованості російських військових, які перебувають в Україні.

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Мобілізовані росіяни, що потрапили на фронт, відмовляються воювати. Наприклад, новоприбулі з Томської області втекли з зони бойових дій та вже 2 тижні переховуються від "своїх" у лісах Луганщини.

Воно й не дивно, адже багато російських командирів жахливо ставляться до своїх підлеглих. На Донеччині один з офіцерів убив 3 своїх військовослужбовців, яким вдалося вижити після артобстрілу.

Правозахисниця Ольга Романова розповіла, що в "армії" Пригожина теж коїться терор. За її інформацією, "вагнерівці" розстріляли більше ніж 50 завербованих на війну російських в'язнів.

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