Випускають дрони на своїх, – боєць НГУ шокував, як росіяни мотивують піхоту

Росія постійно відправляє на штурми велику кількість живої сили. Російські командири жахливо ставляться до піхоти та використовують різні методи, щоб кидати їх у бої.

Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що окупантів залякують, застосовують фізичні покарання та навіть розстрілюють. У такий спосіб ворог хоче досягнути хоча б якихось успіхів.

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Як Росія кидає піхоту на штурми?

Володимир Назаренко зазначив, що у Росії неоднорідні підрозділи з різною мотивацією. Це може бути абсолютно непідготовлений особовий склад, який відправляють конвеєрними атаками. Є й більш підготовлені з'єднання найманців чи професійних штурмових з'єднань. У більшості випадків ворог збирає найманців, обіцяє величезні суми коштів, виплат відразу або через деякий час.

Фактично їм виплачують тільки першу виплату. Вони потрапляють на полігон, а далі, як тільки їхній фактично не зібраний бойовик потрапляє до них, до нього ставлення, як до раба. До нього уже включається система примусу, фізичних покарань,

– підкреслив майор.

Полонені загарбники розповідали про неодноразові випадки, коли можуть залякувати і розстрілювати перед строєм. У російській армії застосовують тактику штрафних або загороджувальних загонів, які розстрілювали своїх для того, щоб був страх за невиконання тих чи інших завдань.

У такий спосіб ворог намагається залякувати своїх нашвидкуруч зібраних бойовиків. За відмову від виконання – фізичне покарання або страх розстрілу. Так само ворог може застосовувати свої дрони по своїх військових, які, наприклад, відмовляються виконувати ті чи інші накази,

– пояснив заступник командира.

За його словами, росіяни вважають, що у них безмежний ресурс у живій силі. У такий спосіб вони намагаються реалізувати якісь успіхи. Однак ситуація на фронті насправді дуже важка. Ворог намагається тиснути усіма своїми ресурсами, але не досягає цілей.

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Назаренко про покарання в російській армії: дивіться відео

Нагадаємо, що офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш вразив правдою про стан окупантів. З настанням літа кількість пересувань російських військ збільшилась. Вороже командування намагається якомога далі закинути свій особовий склад. Російські солдати можуть тижнями сидіти без їжі й води. Головне, аби вони були десь точкою на мапі та виходили на зв'язок. Мотивація загарбників на вкрай низькому рівні. Інколи вони потрапляють у полон, не маючи ні зброї, ні боєприпасів. Вони просто здаються, тому що голодні.