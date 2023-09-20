Путін безпорадний: як росіяни змінюють ставлення до війни

Росіяни рано чи пізно підуть так, як пішов на Москву Євгеній Пригожин. Глава ПВК "Вагнера" показав, як це треба робити. А це для Владіміра Путіна дуже страшно.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що у Російській імперії під час Першої світової війни були та сама ситуація. Зазначимо, що Євгеній Пригожин оголосив війну російському міноборони 23 липня та за 2 місяці загинув в авіакатастрофі.

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Мовляв, війна почалася у 1914 році, а революцію зробили у 1917 році – майже за 3,5 роки. Тоді, коли всім набридло сидіти в окопах і було зрозуміло, що Російська імперія виграти війну не може, росіяни взяли до рук гвинтівки та пішли з фронту.

Уклали перемир'я з німцями й влаштували революцію. Абсолютно така сама ситуація нині в Росії. Путін у цьому сенсі теж дуже недоумкувата людина,

– сказав Жирнов.

Так російський диктатор, коли оголосив мобілізацію, озброїв своїх "потенційних убивць", які можуть влаштувати революцію.

"Не можна було озброювати, а не озброювати він не міг. Це патова ситуація для нього. Він почав війну, яка не могла завершитися перемогою Росії", – наголосив колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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У цій війні проти України була зацікавлена лише одна єдина людина – президент країни-агресорки. Тим часом російське суспільство, вважає Сергій Жирнов, потроху починає розуміти, що відбувається. Починає це доходити буцімто й до російських пропагандистів.

"Завершиться тим, що люди знімуться з фронту, підуть зі зброєю в руках. Для Путіна у будь-якому випадку це завершиться погано", – наголосив ексспівробітник КДБ.

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