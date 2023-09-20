Путін безпорадний: як росіяни змінюють ставлення до війни
Росіяни рано чи пізно підуть так, як пішов на Москву Євгеній Пригожин. Глава ПВК "Вагнера" показав, як це треба робити. А це для Владіміра Путіна дуже страшно.
Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що у Російській імперії під час Першої світової війни були та сама ситуація. Зазначимо, що Євгеній Пригожин оголосив війну російському міноборони 23 липня та за 2 місяці загинув в авіакатастрофі.
Дивіться також Становище Путіна у панівній верхівці похитнулося: у владі Росії наростає тріщина
Мовляв, війна почалася у 1914 році, а революцію зробили у 1917 році – майже за 3,5 роки. Тоді, коли всім набридло сидіти в окопах і було зрозуміло, що Російська імперія виграти війну не може, росіяни взяли до рук гвинтівки та пішли з фронту.
Уклали перемир'я з німцями й влаштували революцію. Абсолютно така сама ситуація нині в Росії. Путін у цьому сенсі теж дуже недоумкувата людина,
– сказав Жирнов.
Так російський диктатор, коли оголосив мобілізацію, озброїв своїх "потенційних убивць", які можуть влаштувати революцію.
"Не можна було озброювати, а не озброювати він не міг. Це патова ситуація для нього. Він почав війну, яка не могла завершитися перемогою Росії", – наголосив колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.
Як росіяни змінюють своє ставлення до війни Росії проти України: дивіться відео
У цій війні проти України була зацікавлена лише одна єдина людина – президент країни-агресорки. Тим часом російське суспільство, вважає Сергій Жирнов, потроху починає розуміти, що відбувається. Починає це доходити буцімто й до російських пропагандистів.
"Завершиться тим, що люди знімуться з фронту, підуть зі зброєю в руках. Для Путіна у будь-якому випадку це завершиться погано", – наголосив ексспівробітник КДБ.
У Росії може бути ще один заколот
- У країні-агресорці назріває ще один заколот. Однак мовиться не про такий "похід на Москву", який планував Євгеній Пригожин. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна знає, хто керує цим заколотом. Данілов вважає, що він у Росії відбудеться протягом короткого проміжку часу.
- Окрім того, раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони заявляв, що невдалий заколот ватажка найманців був контрольованою ситуацією.
- Кремль переконаний, що після загибелі глави ПВК "Вагнера" є загроза нового заколоту. Про це раніше повідомляли ЗМІ. Тому російські силовики вже працюють над тим, аби цього не допустити.