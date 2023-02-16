Без західних винищувачів: як Україна протидіє російській авіації

Україна поки не отримала західні винищувачі від наших партнерів. Станом на сьогодні ворог має більше авіації, але наші захисники продовжують героїчно протистояти.

Окрім того, окупанти мають сучаснішу авіаційну техніку, аніж радянські зразки, які є у наших хлопців. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант запасу ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко.

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Росіянам за рік не вдалося встановити панування у повітрі

Отже, ситуація з авіацією є дійсно складною. Однак українські захисники героїчно боролися вже майже рік у таких умовах. Відтак, вони мають відповідний досвід, який безумовно використовують на полі бою.

Так, за майже рік повномасштабного вторгнення російські окупанти так і не змогли встановити панування у повітрі, попри перевагу в літаках. Після того, як у лютому минулого року бліцкриг загарбників провалився, вони використовують авіацію лише на лінії зіткнення.

Навіть зараз, концентруючи сили на своїх кордонах, зокрема й авіаційні, росіяни переважно бережуть їх на майбутнє,

– зауважив військовий експерт.

Утім, якщо порівняти з попереднім місяцем, то росіяни почали активніше застосовувати повітряні судна. Відтак, удари ворога стали інтенсивнішими.

Романенко пояснив, як ЗСУ протидіятимуть російській авіації: дивіться відео

ЗСУ продовжують нищити ворожу авіацію

Водночас Збройні Сили продовжують знищувати авіацію росіян. Так, напередодні українські захисники збили російські Су-24 та Су-25. Причому бомбардувальник Су-24 прикордонники підбили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Для боротьби з ворожою авіацією ЗСУ застосовують:

гарматні зенітно-ракетні комплекси;

переносні зенітно-ракетні комплекси;

радянські ЗРК;

IRIS-T;

NASAMS.

Утім, Україні необхідні снаряди до наявних зенітно-ракетних комплексів, а також збільшення кількості цих батарей. Адже наша держава має велику площу і є багато об'єктів, які треба прикривати з точки зору протиповітряної оборони.

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Що стосується протиракетної оборони, то Україна починає її формувати лише зараз. Так, ми очікуємо на 2 батареї Patriot та SAMP/T. Однак це в майбутньому, а бої тривають зараз.