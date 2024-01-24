"Ваші донати знищують ворожу артилерію": що відбувається на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії. Ворог застосовує багато піхоти без підтримки бронетехніки. Також збільшилась кількість вильотів тактичної авіації із застосуванням фугасних та керованих авіабомб.

Крім того, загарбники посилили обстріли з артилерії. Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

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Обстріли посилились

Денис Нагорний зазначив, що ворог дещо посилив обстріли з артилерії, але українські артилеристи протидіють їм з контрбатарейною боротьбою, а також FPV-дрони.

Завдяки вашим донатам FPV-дрони знищують більшу частину бронетехніки і артилерії, яка на цей момент намагається атакувати позиції наших хлопців,

– підкреслив він.

Також вночі окупанти намагаються проводити інженерне забезпечення своїх позицій. Вони будують певні лінії оборони у самому Бахмуті і на околицях, починаючи від Соледара і до Донецька. За інформацією російських ЗМІ, загарбники намагаються повторити так звану "лінію Суровікіна" у три ешелони.

Росіяни кидають живу силу та намагаються розкопувати лінії в ешелони та формувати на місці якісь бойові групи. Українські захисники намагаються їх виявити.

Крім того, збільшилась кількість літаковильотів ворога, тому що, найімовірніше, окупанти дуже бояться винищувачів F-16, які отримає Україна. Зараз росіяни ганяють своїх пілотів майже за лінією зіткнення, тому і збивається більшість їхніх літаків.

"Так само намагаються ганяти свою піхоту в надії, що в бою вона навчиться. Більшість піхоти, яку вони застосовують – це мобілізовані у 60% випадків і в'язні приблизно у 30 – 35% випадків. Піхота не навчена", – наголосив Нагорний.

За допомогою піхоти Росія береже свою бронетехніку. Російські командири ставлять таке завдання, що неважливо, які будуть втрати серед особового складу, однак головне, щоб бронетехніка вціліла.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останнє