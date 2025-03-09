Десятки атак на різних напрямках: Генштаб виклав актуальне зведення на вечір 9 березня

У Генштабі виклали традиційне вечірнє зведення. У ньому повідомили, що Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу. З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, багато боїв ще тривають.

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Яка ситуація на фронті на 22:00 9 березня

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога в районі Вовчанська. Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

4 успішно відбиті атаки на українські укріплення було на Куп'янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, бій триває.

"На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються", – сказано в дописі.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни штурмували позиції наших захисників 17 разів у районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. У чотирьох локаціях бої тривають.

На Покровському напрямку було найбільше штурмів – 31. Найбільш активні окупанти в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Авіаударів зазнали населені пункти Зоря, Попів Яр та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників,

– інформують у Генштабі.

Зверніть увагу! DeepState пишуть, що ворог просувається на Курщині, захопивши Мартинівку, Малу Локню та околиці.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, завершилися два боєзіткнення, але тривають ще сім атак.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази ішли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнали райони Степового та Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Щодо Курського напрямку, то там українські захисники відбили 27 атак загарбників. Окупанти завдали 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ, та здійснили 365 артилерійських обстрілів.