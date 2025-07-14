Атака дронів по Україні, просування росіян на фронті: хронологія 1237 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії триває вже 1237 день. Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками та нарощує наступальні дії на фронті.

Про основні події 14 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування ЗСУ та хід мирних переговорів – передає 24 Канал.

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Що відбулося 14 липня?