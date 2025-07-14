Атака дронів по Україні, просування росіян на фронті: хронологія 1237 дня війни
Повномасштабне вторгнення Росії триває вже 1237 день. Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками та нарощує наступальні дії на фронті.
Про основні події 14 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування ЗСУ та хід мирних переговорів – передає 24 Канал.
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Що відбулося 14 липня?
За минулу добу українські сили ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати російського війська з початку повномасштабного вторгнення включають понад 1 мільйон особового складу, 11 019 танків та 22 987 бойових броньованих машин. Ворог атакував Харків дроном "молнія" в Немишлянському районі, удар прийшовся по дорозі, жертв немає. На місці працюють правоохоронці для встановлення обставин. Росіяни продовжують наступ на різних напрямках фронту, але не досягають значних успіхів, за винятком кількох районів. Геолокаційні кадри 13 липня підтверджують просування окупантів на Покровському та Новопавлівському напрямках.
За добу ліквідовано 1130 окупантів
Зафіксовано удар безпілотником по Харкову
Росіяни просунулися на двох напрямках
За минулу добу українські сили ліквідували 1130 російських окупантів.
Загальні втрати російського війська з початку повномасштабного вторгнення включають понад 1 мільйон особового складу, 11 019 танків та 22 987 бойових броньованих машин.
Ворог атакував Харків дроном "молнія" в Немишлянському районі, удар прийшовся по дорозі, жертв немає.
На місці працюють правоохоронці для встановлення обставин.
Росіяни продовжують наступ на різних напрямках фронту, але не досягають значних успіхів, за винятком кількох районів.
Геолокаційні кадри 13 липня підтверджують просування окупантів на Покровському та Новопавлівському напрямках.