В Україні триває 1257 день повномасштабної війни. Росія зазнала масованого удару безпілотників, водночас українські регіони знову стали мішенню для російських БпЛА.

Ключові події 3 серпня: ситуація на фронті, втрати ворога, наслідки обстрілів, міжнародна підтримка України та політичні заяви – все це в хронології від 24 Каналу.

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