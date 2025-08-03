Укр Рус
24 Канал Новини України Масштабна атака дронів по Росії, Україна під ударом російських БпЛА: хронологія 1257 дня війни
3 серпня, 06:49
3

Масштабна атака дронів по Росії, Україна під ударом російських БпЛА: хронологія 1257 дня війни

Анастасія Горецька

В Україні триває 1257 день повномасштабної війни. Росія зазнала масованого удару безпілотників, водночас українські регіони знову стали мішенню для російських БпЛА.

Ключові події 3 серпня: ситуація на фронті, втрати ворога, наслідки обстрілів, міжнародна підтримка України та політичні заяви – все це в хронології від 24 Каналу.

Читайте також Удари по Росії, справа про корупцію на дронах, атака по Корабелу: хронологія 1256 дня війни 

 

06:30, 03 серпня

Дрони атакували російські Сочі

Вночі 3 серпня Сочі та прилеглі райони були атаковані дронами, що призвело до пожежі на нафтобазі в Адлері.

Мер Сочі підтвердив, що пожежу спричинило влучення безпілотника, але постраждалих немає.

Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу, видиму з різних частин міста.

06:00, 03 серпня

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

Російський бомбардувальник Ту-22М3 уночі 3 серпня завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва з Чорного моря, внаслідок чого зруйновано приватні будинки та пошкоджено інші помешкання.