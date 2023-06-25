Росія готувала бунти в українських тюрмах, щоб створити ще один фронт

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну росіяни готували бунт в українських тюрмах. Вони хотіли відкрити ще один фронт.

Про це в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни готували бунт в українських в'язницях

Висоцька розповіла, що перед вторгненням Росія планувала і готувала таку акцію, як підрив української в'язничної системи.

Вони хотіли влаштувати бунти всередині системи, одночасно з повномасштабним вторгненням, коли була розхитана управлінська ланка,

– зазначила заступниця міністра.

Проте операція Кремля провалилися – українські ув'язнені не зреагували на провокації ворога.

"Наші засуджені ув'язнені здивували мене своїм патріотизмом. І я вдячна їм за цю позицію. Вони можуть скаржитися, можуть бути не задоволеними нашою роботою. Ми абсолютно нормально це сприймаємо і працюємо, щоб система працювала краще. Але те, що вони не підірвали її зсередини, ще й почали потім писати заяви на звільнення, бо вони хочуть захищати країну – це потрібно відзначити", – наголосила Висоцька.

За її словами, наслідки підриву в'язничної системи України спрогнозувати важко.

"Якби в той момент ще й всередині системи все було розхитано – це був би ще один фронт. А якби по всій країні почалися бунти – ми б мали відволікати Нацгвардію та інші сили, аби працювати з тим, щоб впорядкувати роботу в'язничних установ", – підсумувала заступниця міністра.

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У російській тюрмі довели до самогубства українця

У виправній колонії № 2 міста Тюмені знайшли тіло 20-річного Станіслава Трунякова, що народився на Луганщині. Він наклав на себе руки, щоб врятуватися від насильства.

Як виявилось, кілька засуджених вимагали у сім'ї Трунякова великі гроші, погрожуючи фізичною розправою їхньому синові.

Хлопцю погрожували насильством, зґвалтуванням, а також постійно принижували та катували.