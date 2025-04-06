Російська армія продовжує обстріли прикордоння, однак ознак формування потужного ударного угрупування біля північного кордону України наразі немає. Військові фіксують рух окремих ворожих сил і готуються до можливих сценаріїв.

Про це розповів речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в інтерв'ю Суспільному, передає 24 Канал. За його словами, українські військові уважно стежать за ситуацією та фіксують присутність підрозділів росіян поблизу кордону.

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На півночі України поки немає ознак наступу

Йдеться про сотні кілометрів прикордонної лінії, вздовж якої росіяни перекидають окремі сили. Водночас, наголошує Мисник, на цей час немає чітких ознак підготовки до масштабного наступу з боку півночі.

Ми контролюємо ситуацію, бачимо, як перекидаються певні сили. Але формування потужного угрупування поки не спостерігається. Ми готуємось до різних варіантів розвитку подій,

— зазначив речник.

Він підкреслив, що росіяни мають можливість швидко маневрувати силами завдяки розвиненій логістиці, тож українські захисники намагаються вражати техніку ворога ще в глибині території РФ.

Крім того, за словами Мисника, на північному напрямку зростає загроза ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Росіяни часто використовують спецпризначенців у таких операціях, а рельєф та "зеленка", яка з’являється навесні, сприяють проникненню ДРГ вглиб української території.

Однак українські підрозділи мають достатньо технічних засобів для виявлення диверсантів і готові до протидії.

Також за добу 5 квітня на Сумщині зафіксували 34 випадки застосування ворожого озброєння, зокрема скидання боєприпасів з дронів, FPV-дрони, авіаудари керованими авіабомбами. За словами речника, росіяни використовують увесь доступний арсенал на прикордонні.