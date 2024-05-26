США твердо підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти "жорстокого тирана", – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його країна буде твердо підтримувати українців у боротьбі за свободу проти Владіміра Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном". Зокрема, Байден відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі.

При цьому лідер Сполучених Штатів ще раз наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

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Байден заявив, що військових не відправить

Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо,

– сказав Байден.

З цими словами він звернувся до понад тисячі випускників Військової академії США у Вест-Пойнті, перед якими він виступав в суботу, 25 травня.

"Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", – зазначив Байден.

Американський лідер уточнив, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams. Крім цього, вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами.

Також Байден у своїй промові нагадав, що попереджав кремлівського диктатора Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

"Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи", – поділився Байден.

США виділили Україні пакет військової допомоги: що відомо

Нещодавно Вашингтон оголосив про чергову програму підтримки України на суму у 275 мільйонів доларів.

Зазначається, що ця програма є лише одним зі складників величезного пакета підтримки України з боку Сполучених Штатів. Відповідну новину оголосив у п'ятницю, 24 травня, державний секретар Ентоні Блінкен і підтвердив Пентагон.

Американська програма підтримка на суму у 275 мільйонів доларів передбачає надання Україні: