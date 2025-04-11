Новий наступ Росії: в BBC назвали ключові напрямки атак і нові виклики для ЗСУ
- Росія розпочала активний наступ на Донеччині, зосередившись на агломераціях Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка, прагнучи знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.
- На півдні Донбасу та в Запорізькій області росіяни атакують, щоб прорватися до адміністративних кордонів Донецької області та відрізати логістику ЗСУ, зокрема біля селища Новопавлівка.
Російська армія розпочала активну наступальну кампанію на Донеччині. Зокрема, ворог зосередив свої зусилля на агломераціях Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Україна.
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Які цілі росіян на Донеччині
За інформацією джерела видання у Генштабі, основними напрямками російського наступу залишаються агломерації на Донеччині, до яких окупаційні війська наблизилися у 2024 році. Мовиться про Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка.
Наразі росіяни перебувають за 4 – 5 кілометрів від околиць Покровська. ЗСУ змогли здійснити кілька контратак, які затримали росіян на рубежі населених пунктів Шевченко – Піщане – Котлине, чим зірвали плани Кремля щодо часткової окупації міста. Однак ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні українських захисників.
Щодо агломерації Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка, то росіянам потрібно завершити захоплення Часового Яру та Торецька, перш ніж почати бої за ці міста. Про повний контроль над ними наразі не йдеться, а бої тривають в міській забудові. Від позицій ворога до околиць Костянтинівки залишається 8 – 10 кілометрів.
Початок весняно-літньої кампанії Росії вже відбувся на ділянці фронту північніше. Росіяни змогли прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку. Окупанти розширили свій плацдарм, наступаючи одночасно на південь до Лимана і на захід до річки Оскіл та селища Борова.
У виданні зазначають, якщо росіянам вдасться досягти цих цілей, це ускладнить оборону ЗСУ, оскільки буде перекрита логістика на ділянці фронту поблизу Серебрянського лісу, Сіверська та Слов'янська.
Чого хочуть досягти росіяни в Запорізькій області
На півдні Донбасу та в Запорізькій області російський наступ зосереджений на тактичних цілях. Російська армія атакує українські оборонні позиції, щоб прорватися до адміністративних кордонів Донецької області та, ймовірно, зайти на територію Дніпропетровської області. Одна з найближчих цілей Росії – логістичний центр ЗСУ в селищі Новопавлівка, до якого окупантам залишилось подолати близько 15 кілометрів.
Ще південніше росіяни намагаються обрізати логістику Сил оборони, яка залежить від траси Донецьк – Запоріжжя. Під загрозою тут опинились села Багатир та Комар. Крім того, кількість атак збільшилась і південніше Запоріжжя.
Наразі ці дії не становлять серйозної загрози для обласного центру, за словами джерела BBC в українському військовому командуванні. На даному етапі Росія намагається ускладнити логістику ЗСУ між вузлами оборони в Оріхові та Кам'янському, захопивши висоти поруч.
До слова, джерело BBC у Генштабі також повідомило, що внаслідок масштабного наступу окупанти планують оточення або напівоточення Сум. Щоб цього уникнути, Сили оборони утримують залишки плацдарму на Курщині.