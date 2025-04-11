Новий наступ Росії: в BBC назвали ключові напрямки атак і нові виклики для ЗСУ

Російська армія розпочала активну наступальну кампанію на Донеччині. Зокрема, ворог зосередив свої зусилля на агломераціях Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Україна.

Дивіться також У центрі уваги Торецьк, Часів Яр, Покровськ: ISW проаналізував ситуацію на фронті й оновив карти

Які цілі росіян на Донеччині

За інформацією джерела видання у Генштабі, основними напрямками російського наступу залишаються агломерації на Донеччині, до яких окупаційні війська наблизилися у 2024 році. Мовиться про Покровськ – Мирноград та Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка.

Наразі росіяни перебувають за 4 – 5 кілометрів від околиць Покровська. ЗСУ змогли здійснити кілька контратак, які затримали росіян на рубежі населених пунктів Шевченко – Піщане – Котлине, чим зірвали плани Кремля щодо часткової окупації міста. Однак ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні українських захисників.

Щодо агломерації Краматорськ – Слов'янськ – Костянтинівка, то росіянам потрібно завершити захоплення Часового Яру та Торецька, перш ніж почати бої за ці міста. Про повний контроль над ними наразі не йдеться, а бої тривають в міській забудові. Від позицій ворога до околиць Костянтинівки залишається 8 – 10 кілометрів.

Початок весняно-літньої кампанії Росії вже відбувся на ділянці фронту північніше. Росіяни змогли прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку. Окупанти розширили свій плацдарм, наступаючи одночасно на південь до Лимана і на захід до річки Оскіл та селища Борова.

У виданні зазначають, якщо росіянам вдасться досягти цих цілей, це ускладнить оборону ЗСУ, оскільки буде перекрита логістика на ділянці фронту поблизу Серебрянського лісу, Сіверська та Слов'янська.

Чого хочуть досягти росіяни в Запорізькій області

На півдні Донбасу та в Запорізькій області російський наступ зосереджений на тактичних цілях. Російська армія атакує українські оборонні позиції, щоб прорватися до адміністративних кордонів Донецької області та, ймовірно, зайти на територію Дніпропетровської області. Одна з найближчих цілей Росії – логістичний центр ЗСУ в селищі Новопавлівка, до якого окупантам залишилось подолати близько 15 кілометрів.

Ще південніше росіяни намагаються обрізати логістику Сил оборони, яка залежить від траси Донецьк – Запоріжжя. Під загрозою тут опинились села Багатир та Комар. Крім того, кількість атак збільшилась і південніше Запоріжжя.

Наразі ці дії не становлять серйозної загрози для обласного центру, за словами джерела BBC в українському військовому командуванні. На даному етапі Росія намагається ускладнити логістику ЗСУ між вузлами оборони в Оріхові та Кам'янському, захопивши висоти поруч.

До слова, джерело BBC у Генштабі також повідомило, що внаслідок масштабного наступу окупанти планують оточення або напівоточення Сум. Щоб цього уникнути, Сили оборони утримують залишки плацдарму на Курщині.