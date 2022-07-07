На одному з українських фронтів окупантам скоро доведеться обирати між смертю і ганебною втечею

На Харківський напрямок в район селища Нікольське (Бєлгородська область) прибула практично у повному складі 80 ОМСБр "арктична" 14 армійського корпусу (село Алакуртті).

Що таке не щастить

Її підрозділи розгорнуті за БТГр 138-й МСБр, яка веде бойові дії у напрямку Перемога – Федорівка, а також Верхній Салтів – Старий Салтів.

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Хотіти не шкідливо

У районі Вугледар – Курахове щось у 42-ї МСД і підрозділів 8-ї загальновійськової армії противника, підтриманих всілякими там бандами типу "батальйону спарта" та "бригади кальміус", продовжує не клеїтися. Спроби одночасно контрнаступити на Мар'їнку та зашкодити повільному, але впевненому просуванню Збройних Сил України у бік Докучаєвська та Волновахи поки особливими успіхами не супроводжуються. Контратаки є, результату особливого немає.

Командування військ противника готується до здвоєного удару на Бахмут – в районі Шумів і Майорського розвертаються БТГр 336-й ОБР МП, ще одна ОБР МП – 40-а, разом з танками "батальйону дизель" 1-го армійського корпусу намагаються пробитися за Новолуганське, щоб сприяти з флангу ударній тактичній групі попаснянського угруповання, яке намагається пробитися через населений пункт Вершина.

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На Херсонському напрямку противник намагається утримати Новопетрівку та Архангельське, щоб мати можливість утримувати за собою Високопілля. Проте ситуація для нього поступово погіршується в тактичному відношенні, тиск Сил оборони України на флангах "кишені" наростає, тому рано чи пізно перед командуванням військ противника постане цілком очевидне питання – чи відходити з району Високопілля, чи залишити в цій "кишені" 1 – 1,5 БТГр на поталу "біндерофцям".

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