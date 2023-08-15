Закликав зробити це негайно: Блінкен звернувся до Конгресу щодо України

Ентоні Блінкен звернувся до Конгресу із терміновим закликом. Він нагадав, що скоро виконається півтора року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив "визначну мужність і стійкість" українців у протистоянні російській агресії. Про це він сказав 15 серпня під час брифінгу.

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Блінкен звернувся до Конгресу

Голова Держдепу США закликав американський Конгрес негайно схвалити запит Джо Байдена щодо виділення Україні 24,1 мільярда доларів. Ці гроші мають піти на підтримку нашої держави в економічній, безпековій та гуманітарній сферах. Запит про додаткове фінансування також має допомогти іншим країнам, які відчувають наслідки російсько-української війни.

Наступного тижня буде півтора року з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Півтора року бомбардувань українських шкіл та лікарень, перетворення їжі та пального на зброю, вбивств та поранень тисяч українців і навіть викрадень українських дітей,

– наголосив Блінкен.

Він запевнив, що США та інші країни-союзники підтримуватимуть Україну, доки вона не досягне тривалого й стійкого миру. Ця підтримка допомагає нашій державі відстоювати базові принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. За його словами, зусилля партнерів спрямовані на те, щоб допомогти українцям боротися за життя, свободу та майбутнє.

Блінкен назвав це питання життєво важливим для міжнародної безпеки. Держсекретар також назвав вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом. Він додав, що його відомство працює разом з Києвом над довгостроковими зобов’язаннями у безпековій сфері. Ці гарантії з боку інших держав допоможуть Україні стримувати можливу російську агресію у майбутньому.

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