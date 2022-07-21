На три погрози кремля Україна може відповісти двома батогами

російська стратегія щодо Європи – це потрійне залякування. По-перше, шантаж застосування ядерної або хімічної зброї й у більш широкому сенсі: розповсюдженням війни на Європу.

Три кити російського шантажу

По-друге, енергетичний шантаж зменшенням або взагалі припиненням постчання газу. Звідси зупинка "північного потоку" на технічне обслуговування" (хто б повірив) та надсилання німецьким компаніям повідомлень про можливість форс-мажорних обставин.

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По-третє, міграційний шантаж через штучне створення голоду в країнах Африки та Близького Сходу. На жаль, цей сконцентрований тиск обмежено, але працює.

Не варто розганяти зраду, ніхто не збирається нас "здавати". Але ядерний шантаж впливає на темпи і якість постачання зброї. Енергетичний – на дозволи повертати "газпрому" турбіни для "північного потоку" (а також лобіювання запуску "північного потоку-2" через начебто "технічну нездатність" потоку першого). Міграційний же призводить до дискусій всередині ЄС щодо розблокування ресурсів російських банків для експорту продовольства та добрив. І москва прямо виставляє це як умову свого погодження на експорт нашого зерна.

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Якими батогами росію можна загнати в стійло

Що мені не подобається в цій історії – відсутність чіткої стратегії Євросоюзу, як цьому потрійному тиску протидіяти. Це дає російському режиму маневр – пропонувати різним країнам ЄС непублічно домовлятися. І тут можлива домовленість щодо експорту українського зерна не має стати приводом для тиску на нас починати домовлятися не на наших із Заходом, а компромісних із кремлем позиціях.

Політику "батога і пряника" в москві застосовувати вміють. Нашою спільною із Заходом відповіддю має бути політика батога або, краще сказати, двох: військового та санкційного. Наше головне завдання на найближчі місяці – не дати нікому в ЄС з цього з'їхати.

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