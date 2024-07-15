Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи з оперативного резерву, – ISW

Росіяни кинули на війну недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву. Вони мають підтримувати штурмові атаки на Сході України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що окупанти кинули недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, з двох причин.

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Що кажуть в ISW

Аналітики запевнили, що Росія могла кинути недостатньо оснащені підрозділи через:

обмеження російської оборонно-промислової бази (ОПБ);

зусилля, спрямовані на посилення поточних російських шліфувальних атак в Україні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 липня заявив, що російське військове командування має намір сформувати 27 мотострілецьку дивізію як оперативний резерв центрального угруповання військ (командування, яке зараз контролює наступальні дії Росії на Авдіївському та Торецькому напрямках), які можуть бути введені в бій:

у разі розвитку українського контрнаступу на Авдіївському напрямку;

у разі наступу Росії на Торецькому напрямку.

За словами оглядача, російське військове командування перекинуло 433 мотострілецький полк 27 мотострілецької дивізії, який укомплектований деградованими залишками 21 мотострілецької бригади, на північний Захід від Авдіївки до повного відновлення боєздатності.

Окрім того, за словами Машовця, російське військове командування достроково перекинуло 506 і 589 мотострілецькі полки на Торецький напрямок до того, як підрозділи досягли "запланованих термінів". Він пояснював у березні, що росіяни планували:

оснастити підрозділи 27 мотострілецької дивізії до 87% необхідної кількості озброєння та техніки;

привести 433, 506 і 598 мотострілецькі полки до бою наприкінці весни або на початку літа 2024 року.

Оглядач пояснив, що Росія розгорнула ці полки для ведення бойових дій раніше, ніж планувала. Зокрема, ISW помітив повідомлення:

у квітні 2024 року, що частини 27 мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою;

на початку липня 2024 року – під Торецьком.

Це може свідчити про те, що російське військове командування відстало від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло оснастити ці підрозділи до цільової позначки у 87%.

Аналітики ISW раніше пояснювали, що поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не відразу відправляються на фронт як підкріплення, яке Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів. Проте навряд чи російські десантно-штурмові батальйони здатні повністю забезпечити свої резерви.