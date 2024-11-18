Джонсон закликав дати Україні кредит на 500 мільярдів і оголосити дату її вступу в НАТО

Борис Джонсон закликав надати Україні кредит на 500 мільярдів доларів. Політик сказав, що варто надати українцям гарантії безпеки та оголосити дату вступу в НАТО.

24 Канал пише з посиланням на допис Бориса Джонсона, що ці заяви політик зробив напередодні 1000-го дня війни.

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Що сказав Джонсон про Україну

Колишній британський прем'єр назвав чудовою новиною те, що президент США Джо Байден нарешті дав українцям дозвіл використовувати ракети ATACMS проти російських баз.

Крім того, настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 мільярдів доларів, який вони будуть в змозі повернути,

– заявив Борис Джонсон.

Він також наголосив, що Британія і Франція мають негайно симетрично ухвалити рішення щодо використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

Ба більше, Джонсон порушив питання щодо того, куди належить Росія насправді.

Це означає, що ми повинні мати мужність і логіку, щоб надати українцям гарантії безпеки, яких вони потребують, і оголосити дату в найближчому майбутньому, коли Україна вступить до НАТО,

– заявив колишній прем'єр.

За його словами, саме ці дії переконають Путіна, що він зробив величезну помилку, розпочавши своє вторгнення, і що він ніколи не зможе підкорити український народ. Тільки тоді, коли Росія по-справжньому усвідомить це, мир повернеться в Україну.