ФСБ вербує ексбойовиків ІДІЛ та відправляє "агентів" в Україну: ЗМІ розкрили гучні подробиці

Кремль намагається залучити терористів до війни проти України. Росіянин розповів, як його зустріли на батьківщині після повернення з Сирії та яку пропозицію він після цього отримав від спецслужб.

Росія намагається використовувати колишніх бойовиків з ІДІЛ у війні, яку сама ж розв'язала проти України. Працівники ФСБ почали вербування ще до початку повномасштабного вторгнення. Росіянин пішов на контакт зі ЗМІ та поділився подробицями, передає 24 Канал.

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Як спецслужби зустрічають росіян-терористів на батьківщині

Бауржан Култанов у 2014 році приєднався до ІДІЛ. Уродженець Астрахані пів року воював у Сирії, після чого отримав поранення та вирішив втекти. У листопаді того ж року йому вдалося потрапити до Туреччини. У Стамбулі колишній бойовик попросив політичного притулку в ООН, але збрехав про своє недавнє минуле. Коли правда спливла, його затримати та посадили у тюрму. А влітку наступного року Култанов був депортований до Росії, де на нього вже завели справу.

Зустріли його у московському аеропорту представники ФСБ та ОМОН. За Култановим також особисто приїхав капітан Олександр Гущин, який вів його кримінальну справу. За словами ексбойовика, співробітники спецслужб та силовики вимагали від нього підписати зізнання, а також погрожували різними видами тортур.

Росіянин Култанов в ІДІЛ / Фото надане виданню "Медуза"

Як Росія готувала своїх агентів

Култанов одразу пішов на співпрацю. Через це він отримав прихильність слідчих. А капітан ФСБ запропонував йому стати агентом в обмін на мінімальний термін ув'язнення. У 2018 році колишній прихильник "Ісламської Держави” вийшов на волю. Наступного року російські спецслужби почали готувати його до відрядження до України. Працівники ФСБ дали йому агентурне ім'я Руслан та не стали пропрацьовувати легенду ексбойовику.

Ти ж і справді терорист, мусульманин, сидів у нас. Просто скажи їм, що Росію та ФСБ не любиш й хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть,

– процитував Култанов своїх кураторів.

Як ФСБ хотіла підступитися до Акаєва

За даними ЗМІ , Росія почала вербувати колишніх бойовиків та робити з них своїх агентів в Україні ще у 2019 році. Підготовка велася за кілька років до повномасштабної фази російсько-української війни.

Допомагав у підготовці поїздки в Україну зрадник та колишній співробітник СБУ Вадим Стеценко, який після захоплення Криму втік та перейшов на бік ворога. Колаборанта дуже цікавив Іса Акаєв. А капітан Гущин хотів зробити з колишнього терориста подвійного агента, який би працював з українськими спецслужбами.

Тому у ФСБ був розроблений поетапний план, який мав би допомогти Култанову потрапити до батальйону “Крим”, яким командує Акаєв. У документах з примітками кураторів, зроблених нецензурною лексикою, "Руслану" пропонувалося "почитати в інтернеті" інформацію про командира добровольчого батальйону, вийти на контакт з "українськими друзями" та спробувати через них дізнатися дані про Акаєва і можливість потрапити до "Криму". У випадку невдачі російські спецслужби готувалися "зливати тему". За словами самого астраханця, у нього тоді вже з'явилися підозри щодо "підготовки чогось по Україні".

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