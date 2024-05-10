Де росіяни зосередили свої основні сили: генштаб Естонії назвав напрямок

У п'ятницю 10 травня Росія почала наступ на Харківщині. Військові аналітики різних країн вивчають ситуацію, у генштабі Естонії навели свої висновки.

Водночас командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк вважає, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення". Раніше у ГУР говорили, що падіння цього міста – питання часу.

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Що кажуть в Естонії про ситуацію на фронті

Бойові дії в Україні тривають по всій лінії фронту. Основна діяльність розгортається на північній та східній лініях фронту, у Луганській та Донецькій областях, пишуть у генштабі Естонії.

Росіяни сконцентровані на напрямі Авдіївка – Бахмут. Вони продовжують спроби оточити та захопити Часів Яр, зосередивши на цьому напрямку близько 20 тисяч осіб.

Також в Естонії звернули увагу на дії Росії на Харківському напрямку. Висновок такий самий, як і висновки українських експертів: чисельності окупантів недостатньо для захоплення Харкова чи Сум. Однак не виключені спроби зробити це.

У генштабі Естонії припустили, що загарбники будуть чинити психологічний тиск на українців і намагатися просувати наративи про "втому від війни", у тому числі на Заході.

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"По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", – написав він.

США виділили Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Західні ЗМІ пов'язують його із наступом на Харківщині. Що увійшло в новий пакет – читайте тут.