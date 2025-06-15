Комбінована атака на Полтавщину, ворог просунувся на Донеччині: хронологія 1208 дня війни

В Україні розпочалася 1208 доба повномасштабної війни. Уночі ворог вкотре тероризував цивільних, атакувавши "Шахедами".

Про головні новини 15 червня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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