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24 Канал Новини України Комбінована атака на Полтавщину, ворог просунувся на Донеччині: хронологія 1208 дня війни
15 червня, 06:22
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Комбінована атака на Полтавщину, ворог просунувся на Донеччині: хронологія 1208 дня війни

Анастасія Безейко

В Україні розпочалася 1208 доба повномасштабної війни. Уночі ворог вкотре тероризував цивільних, атакувавши "Шахедами".

Про головні новини 15 червня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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Головні події дня

 

06:20, 15 червня

За даними аналітиків DeepState,  Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя на Донеччині.

06:05, 15 червня

Масований обстріл Полтавщини

Уночі 15 червня Полтавська область перебувала під атакою дронів-камікадзе. Окрім того, Росія запустила, ймовірно, крилаті ракети з півдня, аеробалістику "Кинджал" із Міг-31К та балістику з північно-східного напрямку.

Вибухи, зокрема, пролунали в Полтаві та Кременчуці.