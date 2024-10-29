Ворог просунувся у декількох місцях на Донеччині: карта бойових дій 29 жовтня

Протягом минулої доби на фронті відбулось 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог намагався наступати на Курахівському та Покровському напрямку.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти на Курахівському напрямку 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення, які ініціював ворог. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

Ворог намагається наступати в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулось 13 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили 15 атак росіян в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку ЗСУ звели нанівець 3 спроби Росії прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Ворог намагається захопити Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку, діючи в районі Торецька, ворог один раз намагався просунутися вперед.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

Важка ситуація в Селидовому: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші військові стримують ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де російські загарбники 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Аналітики DeepState розповіли, що ворог просунувся у Катеринівці: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

Ворог просунувся у Богоявленці: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку вороги здійснили 2 марні наступальні дії та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках – суттєвих змін не було. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Наші Сили оборони далі ведуть операцію в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб.