Залучити Китай до припинення війни в Україні: Байден і Макрон розробили план

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися залучити Китай до завершення війни в Україні. Таке рішення лідери узгодили напередодні візиту Макрона до Пекіна.

У Єлисейському палаці заявили, що сподіваються залучити Китай до "врегулювання ситуації" та "розбудови сталого миру в регіоні". Проте інші деталі плану Байдена й Макрона у Франції відмовилися коментувати.

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Як Китай хочуть залучити до припинення війни в Україні

Еммануель Макрон зараз перебуває з візитом у Пекіні. Bloomberg повідомляє, що він провів зустріч з французькою громадою у Китаї, під час якої зробив декілька важливих заяв.

Зокрема, президент Франції заявив, що Китай може відіграти "важливу роль" в Україні. За словами Макрона, останнім часом суперництво між Китаєм та ЄС посилилося, тому над розв'язанням цієї проблеми треба працювати. Ба більше, дискусії з Пекіном щодо війни в Україні доходили до "критичних точок".

Макрон запропонував вибудувати з Китаєм стратегічні стосунки й обговорити безпосередньо агресію Кремля проти України. Адже загарбницька війна Путіна має неабиякі наслідки для всієї Європи.

Китай, завдяки своїм відносинам з Росією, може відіграти важливу роль,

– заявив Макрон.

Разом з тим, президент Франції планує обговорити з Сі Цзіньпіном не лише торговельні ініціативи Євросоюзу, а й питання Ірану та Північної Кореї.

Китай не підтримує Росію у війні проти України

Посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун в інтерв'ю заявив, що насправді "безмежна дружба" між Пекіном і Кремлем – лише постійна риторика. Насправді зв'язки між країнами давно стали іншими.

За словами Фу Цуна, Пекін не підтримує загарбницьку війну Путіна проти України. Проте офіційно не засуджує повномасштабне вторгнення, бо Сі Цзіньпін буцімто "розуміє заяви Росії про оборонну війну".

"Той факт, що Сі Цзіньпін не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", – заявив Фу Цун.

Разом з тим, нині посол в ЄС планує працювати над покращенням зв’язків з офіційним Пекіном. Фу Цун вважає, що Європа й Китай повинні принаймні домовитися щодо налагодження торгівлі.