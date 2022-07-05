Думаю, вони в один момент зупиняться, – Парасюк про переломний момент у війні

Після захоплення міст Луганщини росіянам потрібна оперативна пауза. Далі вони, ймовірно, перекидатимуть сили на Донеччину.

Однак там такі міста як Краматорськ та Слов'янськ доволі відрізняються від, до прикладу, Сєвєродонецька та Лисичанська, їх не можна порівнювати. Про це 24 каналу розповів екснардеп та військовий Володимир Парасюк. За його словами, ці міста відрізняються як масштабами, так і українською обороною.

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Запаси зброї в Росії рано чи пізно закінчаться

Парасюк зауважив, що легко захопити Донеччину росіянам не вдасться.

За кожен сантиметр нашої землі, по якій вони йдуть, вони проливають ріки крові. Це не війна за міста, це війна за повне знищення,

– запевнив військовий.

Він підкреслив, що вся Росія побудована на брехні, а тому, на переконання Парасюка, ворожі генерали не доповідають про реальну картину вищому керівництву та Путіну зокрема. Ймовірно, російська армія просто отримує команду – йти вперед, засипати українські позиції та міста снарядами.

"Але в один момент у них просто закінчиться або зменшиться цей боєприпас, який, до речі, українська армія за допомогою HIMARS ідеально та точно знищує. Вони просто в один момент зупиняться і це буде такий переломний момент на фронті, коли ми зможемо контратакувати", – пояснив колишній народний депутат.

Військовий зауважив, що просування, про які йде мова, не відбуваються за кілька днів – на це йде 2 – 3 місяці. Врешті, Сєвєродонецьк та Попасну росіяни також штурмували 2 місяці, і лише тоді змогли просунутися.

Теж саме чекає й інші лінії фронту. А якщо говорити саме про Краматорськ та Слов'янськ – там окупантам буде особливо важко. Там можна довго тримати оборону, а бої за ці міста можуть тривати роками.

По-перше, там створені усі оборонні редути проти піхоти та важкої техніки, а, по-друге, є велике угруповання українських військ. Парасюк вважає, що якби зараз був вогневий контакт десь на околицях цих міст, і росіянам потрібно було б кудись просуватися, у них би нічого не вийшло.

Тому на Донеччині їм буде не те що складно, а ультраскладно,

– переконаний Володимир Парасюк.

А особливо зважаючи на те, що загальна картина має змінюватися з поступовим вичерпанням росіянами своїх запасів.

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"Росія не гумова. Які б сильні вони не були, скільки б у них не було нескінченного боєкомплекту, скільки б у них не було ракет, воно, по-перше, не так швидко виробляється. По-друге, це країна, яка просто поглинута корупцією, і я думаю, що те, що написано на листку, і те, що лежить на складах відрізняється не те що на якісь десятки, а на тисячі", – пояснив свою думку військовий.

У загальному до останнього потрібно їх тут перебити, і тоді в нас буде можливість жити мирно і спокійно. До того часу з цією придурашеною територією, яка називається Росія у нас ніколи не буде ані діалогу, ані нормального співіснування,

– підсумував він.

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