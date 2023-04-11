Терористи кинули "своїх": Україна запропонувала окупантів для обміну, але Росія каже "ні"

Росії абсолютно байдуже на своїх окупантів. Держава-терористка абсолютно не зацікавлена у тому, щоб вони повернулися додому.

Дмитро Лубінець зауважив, що Росія демонстративно турбується про колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Водночас на долю своїх громадян країні-терористці абсолютно байдуже.

Зверніть увагу Україна звільнила з полону ще 80 чоловіків і 20 жінок: унікальні відео, як усе було

Впродовж 2-ох місяців російська сторона не погоджується на повернення запропонованих Києвом для обміну російських громадян. Росія вирішила їхню долю самостійно – власні громадяни їй нецікаві, і вона не прагне їх повернути додому,

– мовиться у повідомленні.

Лубінець назвав такі прізвища:

Ігор Будка;

Денис Єлетін;

Олександр Олійников;

Яков Таксюр.

Їхніх рідних Лубінець закликав виходити на зв'язок та разом працювати над поверненням окупантів додому.

Що загарбники кажуть про український полон

Україна сумлінно дотримується Женевських конвенцій. Російські окупанти, які були в полоні, розповідають, що їм добре велося. Вони отримували їжу та необхідну медичну допомогу.

Україна 24 на 7 працює, аби повернути з полону українських військових та цивільних. Для нашої держави важливе кожне життя. Всіх героїв неодмінно повернуть додому.