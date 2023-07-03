Міста-мільйонники лежать у руїнах, – Медведєв знову погрожує усім ядерною зимою

Дмітрій Медведєв продовжує погрожувати всьому світу. Цього разу він написав статтю, в якій також назвав ще одну державу, яку буцімто "створив Ленін".

У своїй колонці Дмітрій Медведєв вирішив вкотре бряцати зброєю, передає 24 Канал. Заступник глави радбезу Росії пригрозив відразу і ядерною зброєю, і третьою світовою війною.

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Медведєв погрожує ядерною зимою

За його словами, політики Заходу "не розуміються" в тому, що вони роблять та до чого закликають.

"І, схоже, забули, якими будуть відповідні дії з нашого боку, якщо провокації зайдуть занадто далеко", – сказав він.

Медведєв заявив, що війна може тривати десятиліттями або ж усе може закінчитися швидше. Правда, тоді розпочнеться третя світова війна. І в такому випадку, припустив він, "переможців просто не буде".

Адже не можна розглядати як перемогу той світ, в якому настала ядерна зима, міста-мільйонники лежать в руїнах, немає електрики через позамежного електромагнітного імпульсу, а величезна кількість людей загинула від ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої радіації і радіоактивного забруднення,

– написав він.

Тому, переконаний він, світові необхідно буде знайти "найважчі компроміси". З їхньою допомогою буцімто вдасться сформувати новий світопорядок, в якому не буде "нацистського режиму".

Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації,

– написав він.

Фінляндія з'явилася "через недогляд Леніна"

Крім того, Медведєв запропонував скласти документ на кшталт Гельсінських угод 1975 року.

"Тільки сам Гельсінкі, на жаль, не годиться зі зрозумілих причин. Тепер для нас Фінляндія – ворожа країна, створена колись через недогляд Леніним і та, яка вступила сьогодні в НАТО", – понесло його.

За словами Медведєва, з Фінляндією, Польщею, країнами Балтії та Великою Британією "краще взагалі тимчасово призупинити дипломатичні відносини". Якщо ж не зробити цього, то він пропонує "знизити їх рівень" на певний час.

Не оминув він цього разу згадки про вступ України до Альянсу. Медведєв переконує, що "усунути загрозу членства України в НАТО" – мета країни-агресорки. І що Росія її досягне.

Якщо конфліктуючі країни не приймають до НАТО, значить, конфлікт буде перманентним, адже це питання існування Росії,

– продовжує він.

До слова, якщо говорити про ті самі "розумні компроміси", то до них, за словами Медведєва, буцімто готова Росія. Але на своїх умовах. В інакшому разі Заходу потрібно буде змиритися з "апокаліптичним кінцем нашої недосконалої цивілізації".