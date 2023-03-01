У Пентагоні не виключають, що війна в Україні може тривати 2 – 3 роки

У Пентагоні заявили, що не варто виключати, що війна в Україні може розтягнутися на 2 – 3 роки. Проте у США налаштовані на те, що війна закінчиться стратегічним провалом Росії.

Під час слухань у Конгресі США 28 лютого заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що не виключає, що війна в Україні може тривати ще 2 – 3 роки.

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Закінчення війни передбачити складно

Колін Каль зауважив, що складно передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну в контексті війни.

Ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через 6 місяців, а може через 2 чи 3 роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба,

– сказав Колін Каль.

Також він скептично ставиться до ядерних погроз Росії. Він переконаний, що Росія не в тому становищі, щоб вести таку гру. Проте, що якщо Москва таки застосує будь-яку ядерну зброю в рамках свого вторгнення в Україну, наслідки для країни-агресорки "будуть серйозними".

Війна повинна закінчитися стратегічним провалом Росії

Тим часом помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер наголосила, що війна в Україні має закінчитися стратегічною поразкою Росії.

Наша позиція полягає в тому, що це має закінчитися стратегічним провалом для Росії, щоб жоден агресор, дивлячись на це по всьому світу, не подумав: "О, це гарна ідея, я отримаю те, що я хочу і не буду платити жодної ціни",

– заявила вона.

Валландер також наголосила, що будь-які переговори мають бути "процесом під керівництвом України", тому що наша країна на це заслуговує.