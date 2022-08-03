росія знову перекидає в Україну "переможців світлофорів": де їх вибиватимуть ЗСУ

До нас знову їдуть "переможці світлофорів", або "вівце**б приходить на світанку". Командування військ противника почало перегрупування на Запорізький напрямок підрозділів зі складу військ "росгвардії" з території чечні.

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У район Василівки прямує 358-й окремий батальйон оперативного призначення (пункт постійної дислокації – станиця червлена, чечня). Ним планується підсилити 429-й мотострілецький полк 19-ї мотострілецької дивізії.

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У районах населених пунктів нестерянка, новопокровка та роботине також зосереджуються підрозділи 96-го полку оперативного призначення національної гвардії рф (пункт постійної дислокації – місто гудермес, чечня).

Ними планується підсилити батальйонно-тактичні групи 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії, які зазнали у попередніх боях відчутних втрат.

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Всього з території чечні на Запорізському напрямку командування військ противника планує зосередити та розгорнути до трьох зведених тактичних груп зі складу "росгвардії" рівня "батальйон – рота".

Разом з лінійними підрозділами "росгвадії" з чечні на цей напрямок перекидаються й органи управління зазначеного угрупування. Загалом до 850 – 900 вівце**бів, оснащених легкою та важкою піхотною зброєю, автомобільним та спеціальним транспортом, можливо легкими бойовими броньованими машинами.

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