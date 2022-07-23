Уночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено електро та газові мережі

російські окупанти продовжують цинічні обстріли українських міст. У ніч проти 23 липня потерпала Дніпропетровщина.

Нічний обстріл Дніпропетровщини

Ворог декілька разів за ніч обстріляв область. Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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О 2-й годині ночі противник вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів було здійснено на прикордонних територіях Червоногригорівської громади. На щастя, обійшлося без жертв і без руйнувань.

Також окупанти влучили і по Криворізькому району, Широківській і Зеленодольській громадах.

В декількох селах внаслідок атаки пошкоджено лінії електропостачання і газові мережі, зачепило також сільгосптехніку. На щастя, жертв немає.

Лукашук відзначив, що в інших районах області ніч минула мирно. Наразі ситуація повністю контрольована.

У Запоріжжі та Харкові теж лунали вибухи

Мешканців Харкова знову чекав неспокійний ранок. Спочатку у місті пролунали вибухи, а вже після цього – повітряна тривога. Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу. Місцеві розповідають, що вибух вкотре чули у центрі Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

Через кілька хвилин повітряна тривога пролунала і в Запоріжжі. Мешканці повідомили про звуки вибухів. О 07:15 надійшло повідомлення, що по місту "прильотів" не було. Натомість звуки, про які повідомляли містяни, лунали з Запорізького району.

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