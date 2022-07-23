У курортній Кирилівці вночі було неспокійно – лунали вибухи
Джерело:телеграм Івана Федорова
Ніч проти 23 липня в різних областях України була неспокійною. Сигнали повітряної тривоги лунали майже по всій країні двічі.
У курортній Кирилівці вночі лунали вибухи
Під час неї у деяких регіонах було чутно вибухи. Зокрема, мовиться й про курортну Кирилівку, що на Запоріжжі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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З 3 до 5 ранку вибухи були зафіксовані у тимчасово захопленій Кирилівці, що розташоване на узбережжі Азовського моря. Він підкреслив, що торік тут гостинно приймали понад 5 мільйонів туристів, а зараз його окупували росіяни.
За словами Федорова, після вдалих атак Збройних Сил України на російські склади у Мелітополі та селі Мирному окупанти почали звозити свою військову техніку у південну частину регіону, зокрема, і у Кирилівку.
Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав,
– зазначив міський голова тимчасово захопленого Мелітополя.
Наразі очікується підтвердження інформації очільника Мелітополя.
У Запоріжжі, Харкові та на Дніпропетровщині теж лунали вибухи
- Мешканців Харкова знову чекав неспокійний ранок. Спочатку у місті пролунали вибухи, а вже після цього – повітряна тривога. Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу. Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.
- Через кілька хвилин повітряна тривога пролунала і на Запоріжжі. Мешканці повідомили про звуки вибухів. Проте вже згодом надійшло повідомлення, що по місту "прильотів" не було, при цьому звуки лунали з Запорізького району.
- Також ворог декілька разів за ніч обстріляв Дніпропетровську область. В декількох селах внаслідок атаки пошкоджено лінії електропостачання і газові мережі, зачепило також сільгосптехніку. На щастя, жертв немає.
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