Бліцкриг Путіна провалився, але його мета – геть інша

Найближчі соратники президента росії владіміра путіна, міністр оборони сєргєй шойгу та секретар ради безпеки росії ніколай патрушев, пообіцяли закінчити "спеціальну військову операцію" й підкреслили, що вона буде продовжуватися рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб виконати цілі, які поставив владімір путін.

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Про те, що ці цілі в принципі не змінилися, свідчить виступ секретаря ради безпеки росії ніколая патрушева у Хабаровську.

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Російський чиновник підкреслив, що "спеціальна військова операція" росії, тобто війна путіна проти України, буде продовжуватися до того моменту, поки москва не зможе домогтися "демілітаризації", "денацифікації" України й оголошення її нейтрального статусу.

Серед інших цілей російської війни – визнання Україною російського статусу Криму і Донбасу. І, очевидно, зараз до російських вимог будуть додаватися й інші, пов'язані з тим, яку ж територію української держави окупують російські війська на момент, коли у кремлі взагалі вирішать, що путіну потрібен якийсь діалог з українським керівництвом.

У багатьох те, що через чотири місяці війни росії проти України ніяких змін у позиції кремля не відбулося, може викликати здивування. Однак будемо відвертими – владімір путін абсолютно впевнений в тому, що війна продовжується згідно з його попередніми планами.

Так, бліцкриг російського правителя не вдався. Але метою владіміра путіна був зовсім не бліцкриг. Головна його мета – це знищення української держави. А як воно буде відбуватися, – це вже питання наступне.

Від спроби окупувати одразу всю територію української держави російський агресор перейшов до так званої тактики салямі, коли окупується один український регіон за іншим, приєднується до російської федерації й використовується як плацдарм для наступу на нові українські регіони.

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Чим марить путінська шайка

Зараз у планах владіміра путіна та його соратників – окупація Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей України та їхнє приєднання до російської федерації. Треба сказати, що захоплення росіянами всієї Луганської області тільки переконує владіміра путіна в тому, що він – на правильному напрямку і війна має продовжуватися аж до повного знищення української державності як такої.

Адже й ідеї так званої "денацифікації", "демілітаризації" та нейтрального статусу України пов'язані насамперед з тим, що владімір путін хоче полегшити своїм збройним силам окупацію української території невдовзі, якщо раптом російській армії доведеться зробити паузу в знищенні ненависної владіміру путіну України.

Таким чином, ми можемо вже зараз чітко усвідомлювати, якими є найближчі плани російського президента владіміра путіна.

Перший пов'язаний не тільки із захопленням всієї Луганської, але й всієї Донецької області України. І ці території мають невдовзі провести у себе так званий "референдум" про приєднання до російської федерації.

А от після цього можуть відбутися аналогічні "референдуми" і у Запорізькій та Херсонській областях України. Можливо, навіть "референдуми" на тих територіях відбудуться одночасно з "референдумами" на Луганщині та Донеччині.

Після цього державна дума рф та рада федерації швидко ухвалять рішення про приєднання цих українських областей до рф в якості незалежних держав. Тобто підуть за кримським сценарієм. І їхня територія буде використовуватися для того, щоб наступати на інші регіони на Сході й на Півдні України.

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Європейський жах кремлівського карлика

Очевидно, що Південь може бути навіть більш пріоритетним для кремля, враховуючи те, що представники російського військового командування повідомляли про плани щодо окупації Миколаївської та Одеської областей України для виходу на кордони з самопроголошеною Придністровською молдовською республікою, яка вже давно є під фактичним контролем росії, однак не має спільних кордонів з державою-агресором.

Вихід на кордон із Придністров'ям створює для кремля можливості для поглинання Республіки Молдова, адже путін хоче не допустити як існування Молдови, так і існування України.

І найголовніше, щоб обидві ці ненависні йому країни не вступили до Європейського Союзу, щоб не був відрізаний шлях до приєднання цих колишніх радянських республік до нової держави-імперії, яку створює путін під своїм керівництвом і яку він вважає своїм найбільшими політичним досягненням, так би мовити, тріумфом свого безславного для цивілізованого світу і такого приємного для росіян-шовіністів правління на території рф.

Ну і, звичайно, можна собі уявити, що в такій ситуації російська армія може й призупинитися на якийсь період, щоб потім розпочати окупацію вже інших українських регіонів у центрі й на заході країни.

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