Після 5 місяців війни: парламент Чорногорії засудив агресію росії

Парламент Чорногорії нарешті підтримав резолюцію щодо військової агресії росії проти України, засудивши вторгнення та терор мирного населення.

Парламент Чорногорії вперше засудив російську агресію проти України. У парламенті визнали, що метою повномасштабного вторгнення є мирне українське населення, матеріальні блага, територіальна цілісність та суверенітет країни. "За" проголосували 55 депутатів, 18 були проти. Ще троє утрималися.

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Чорногорія закликала росію припинити війну

У Чорногорії заявили, що наразі Україна переживає найбільше страждання з часів закінчення Другої світової війни. Парламент країни закликав владу росії терміново припинити бойові дії та зупинити акт агресії, який прямо підриває суверенітет та територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об'єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

Дії росії можуть загрожувати усій Європі

Також Чорногорія запропонувала ООН, ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям й країнам (особливо членам ЄС та НАТО) використати всі можливі дипломатичні, політичні та економічні засоби, щоб утримати росію від продовження агресивних дій на території України.

Асамблея Комуни Гора закликає уряд Комуни Гора та всі політичні та громадські організації нашої країни беззастережно, відкрито та недвозначно засудити цей акт агресії, наслідки якого можуть бути незліченними для миру та безпеки в Європі та в усьому світі, отже й для стабільності регіону, якому належить Чорногорія,

- мовиться в документі.

Приймавши резолюцію, Асамблея висловила повну підтримку заходів ЄС та держав-партнерів для придушення актів російської агресії. Також в асамблеї висловили глибоке співчуття народу України, закликавши своїх громадян проявити солідарність та надати українцям всебічну допомогу.

Додамо, що у травні прем'єр Чорногорії відвідав Бородянку та назвав це місто "пеклом війни".

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