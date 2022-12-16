Війна – єдине, що склеює гнилу Росію, завдання України – перемолоти мільйони ворогів

Що такого сказав Залужний? Він просто констатував реальний стан речей. У Росії живе 140 мільйонів людей. Путіну їх не жаль, людям себе там теж не жаль.

Скелет "русского міра"

Закидати Україну трупами їм не становить жодної проблеми. Росія не раз в історії це робила. "За ценой не постоим" – не просто слова, це спосіб мислення нації.

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Чи є сумніви, що в Росії достатньо радянського боєприпасу і власного вже іншого барахла? Та жодних. Чи є в Путіна політична можливість чи необхідність зупинити війну? Немає. Війна – єдине, що склеює гнилу російську конструкцію, надає їй морального сенсу.

Єдине, на що ми можемо сподіватися, – на воєнну поразку Росії. Без цього там не буде ні революцій, ні просто зміни влади.

Тверезий погляд – бути готовими до бою

Можна, звісно, слухати професора Солов'я, тішитися хворобам Путіна і чекати на його смерть. Можна читати російські ліберальні медіа і вірити в те, що народні маси рано чи пізно повстануть, "ведь за войну – только один человек, не весь народ". Але щось підказує, що ці історії – видавання бажаного за дійсне, великий самообман. Воєнна поразка і як наслідок суспільні трансформації – схема надійніша і реалістичніша.

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Стосовно слів Залужного. Він – професіонал, не казкар і не політик. Залужний констатував: якщо росіяни матимуть наступальний потенціал, вони будуть наступати. Єдине, що нам залишається – піт і кров для перемелювання їхніх мільйонів.

Не раз в історії Росія програвала, недооцінивши противника. Так буде і цього разу. Але всім треба зібратися і зробити ривок. Можливо, ще не один ривок. Для цього потрібні гроші, зброя і мотивовані люди. Це треба усвідомлювати як аудиторії The Economist, так і всім нам.