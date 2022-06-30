Путін вже призначив "смертників" війни з Україною

За повідомленнями в МЗС, дружини військових 5-ї окремої танкової Танцинської бригади, яка базується в республіці Бурятія, звернулися до голови цієї республіки Олексія Циденова з проханням повернути їх додому.

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Військові перебувають у так званій "спецоперації" вже кілька місяців – із січня. І, як наголошують їхні дружини, військовослужбовці виснажені морально, фізично, у всіх контузії легкого та середнього ступеня важкості.

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Всі хворіють, проте ніякої ротації немає. Військових не міняють. І ця історія з проханням бурятських жінок повернути їм їхніх чоловіків ще раз показує, як у самій Росії ставляться до людей, ставляться до військових, ставляться до власних громадян.

Росії явно не вистачає людських ресурсів для окупації української території. Але російське політичне керівництво зовсім не стурбоване цим очевидним фактом. Для Володимира Путіна та його злочинного оточення найголовніше – окупувати Україну за будь-яку ціну. В тому числі – ціною будь-яких людських жертв. Ну і цілком очевидно, що нікого в Москві не хвилює, що буде з народами РФ.

Чому в російській армії так багато представників національних меншин, ми чудово розуміємо. Тому що в національних республіках Росії соціальна ситуація ще гірша, ніж у російських областях. Той режим шовінізму, який прийшов до влади в Москві на початку цього тисячоліття, ненавидить не тільки колишні радянські республіки, які хоче окупувати і приєднати. Він ненавидить ще народи Росії.

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Володимир Путін – шовініст за переконанням. Саме він був ініціатором того, щоб у школах національних республік відмовилися від викладання мов народів цих республік як обов'язкового предмету. Саме він робить все можливе, щоб зникли інші культури народів Росії, щоб російські народи розчинилися серед росіян, щоб вони не пам'ятали свого коріння, своєї спадщини, своєї культури.

Це одна з головних цілей сучасної політики російської держави – знищення інших народів Росії. І, певна річ, частиною цієї політики знищення є ще й погіршення соціальної ситуації. Мало того, що сама по собі Росія – бідна корумпована країна без будь-яких перспектив, то ще й ненависть до інородців стала офіційною ідеологією Путіна та його чекістської банди.

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Ну і тому, за великим рахунком, жителям таких регіонів, як Бурятія або бурятських автономних округів, просто кажучи, нікуди податися, окрім як в армію, де може бути обіцяна військова іпотека, де молоді люди можуть розраховувати, що все ж таки придбають яку не яку, а квартирку і зможуть створити сім'ю. Тим більше, що йдеться про людей, які здебільшого живуть у сільській місцевості взагалі без жодних соціальних перспектив.

Але їм не розповідають, що коли вони підписують контракт, їх посилатимуть не на захист умовної батьківщини (бо очевидно, що у бурятів батьківщина – це Бурятія, їм просто про це не розповідають), а на війну з іншими країнами. Щоб перетворити їх на ще одну окуповану росіянами Бурятію. І потім ці люди гинуть і хворіють під час перебування на фронтах цієї так званої "спецоперації".

Стопами Сталіна

Так було завжди. Мало хто знає, скільки представників бурятів та інших народів Росії полегло на початку Другої світової війни під час битви за Москву. Це ніколи не було цікаво – російська офіційна ідеологія представляла як воїна-визволителя такого собі істинного арійця зі слов'янськими рисами обличчя та блакитними очима.

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А ось те, що в бурятських селищах після Другої світової війни взагалі не було чоловіків, і це призвело до значного зменшення кількості цього народу, як і інших народів Росії, – це достовірний факт.

Так, не тільки Сталін та його оточення виганяли народи Росії з їхніх рідних місць, кудись подалі, до Сибіру чи Казахстану. Ще й війна, під час якої трупами цих людей закидали німецькі війська, призвела до значного зменшення чисельності представників національних меншин у Росії.

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