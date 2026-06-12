Не воюйте з Росією, – Путін звернувся з "порадою" до недругів

Володимир Путін закликав "жити дружно" і дав пораду своїм недругам. Мовляв, краще розв'язувати конфлікти шляхом переговорів.

Про це 12 червня російський диктатор заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".

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Путін не хоче, щоб з ним воювали

Путін порадив недругам ніколи навіть не намагатись воювати з Росією.

Давайте жити дружно і розв'язувати всі питання за допомогою переговорів, але це мають бути переговори, а не ультиматуми,

– заявив диктатор.

Глава Кремля, мовляв, згоден вести переговори, але лише такі, що враховуватимуть "національні інтереси Росії". І зважати не на сьогоднішню, а й довгострокову, історичну перспективу, резюмував Путін.

Всупереч заявам про готовність до переговорів російський диктатор заявив про намір посилити удари по інфраструктурі Україні. Він це назвав "відповіддю" на удари ЗСУ по економіці Росії та звинуватив їх у нібито "атаках на цивільні об'єкти".

Окремо він додав, що на війні проти України зосереджено понад 700 тисяч російських солдатів.

Натомість один з канадських генералів заявив, що в Україні можливе майбутнє без війни за умови, що Путіна більше не буде при владі в Росії. Але більш реальною основою для миру він вважає воєнну перемогу України.