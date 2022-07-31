Потрібно триматися на Півдні, на Сході, усюди, – Зеленський закликав українців зберігати єдність

окупанти не можуть здобути стратегічну перемогу у війні проти України. Проте також вони повинні відчути свій програш на тактичних рівнях.

Про це під час свого вечірнього звернення 31 липня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українцям потрібно триматися разом.

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загарбники не здобудуть стратегічного успіху

Зеленський наголосив, що стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні.

І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на Півдні, на Сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці, – додав президент.

Глава держави зауважив, що українцям слід зберігати єдність не лише до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами.

"Вірю, що ми все це зробимо", – підсумував Зеленський.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна зможе повернути усі свої території , які російські окупанти захопили під час повномасштабної війни. Проте для цього Заходу слід продовжувати надавати усе необхідне озброєння ЗСУ. На думку Петреуса, військовий успіх росії в Україні – дуже малоймовірний.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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