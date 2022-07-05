СБУ арештувала активи українських підприємства та банку, які спонсорували Росію

Служба безпеки України продовжує активну протидію посіпакам ворога. Деякі з них намагаються фінансувати війну з кишень українців.

Деякі компанії та підприємства в Україні досі намагаються допомагати російським окупантам. У такому випадку їх чекає лише один сценарій розвитку подій – арешт майна та відповідальність за зраду.

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Арешт майна посіпак ворога

Кібердепартаменту СБУ вдалося виявити компанію-дистриб'ютора алкогольних напоїв та комерційний банк, власниками яких є громадяни Росії. Правоохоронці наклали арешт на рухоме та нерухоме майно цих компаній.

Працівники СБУ встановили, що частину свого прибутку вони спрямовували на війну проти України. Також відомо, що деякі кошти йшли на підривну діяльність та послаблення України.

Сума арештованого майна становить приблизно 880 мільйонів гривень, а корпоративних прав – 1,2 мільйона гривень.

СБУ продовжує встановлювати усі обставини справи, компаніям інкримінують диверсію та планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни проти України.

Заходи щодо вилучення майна компаній на користь держави вже тривають. Працівники СБУ продовжують слідство під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

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