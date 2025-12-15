Нардеп Костенко спрогнозував плани росіян по лінії фронту

Росіяни на тлі переговорів посилюють тиск на фронті. Якщо їм вдасться взяти під свій контроль Покровськ, за який нині точаться запеклі бої, то українські військові відійдуть на інші лінії оборони, чинитимуть спротив й не пропускатимуть окупантів далі.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко, припустивши, як далі діятиме ворог.

Який задум може бути в окупантів?

Противник може ухвалити рішення забирати собі міста, до яких він наблизився. Це, зі слів нардепа, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Сіверськ, Гуляйполе, Вовчанськ. Він прогнозує, що ворог далі може або просуватися в бік Дніпропетровщини, де немає таких великих населених пунктів, або буде намагатися захопити ті міста, в які він по факту інфільтрувався.

Політично це звучить красивіше – взяти населений пункт Куп'янськ, хоча в ЗМІ Росії він вже давно взятий, як і Покровськ, Мирноград, Костянтинівка. Все буде залежати від того, який задум буде в росіян,

– озвучив Костенко.

До відома! Роман Костенко повідомив, що ситуація у Покровську критична, але не катастрофічна. Такою її можна буде вважати, якщо фронт провалиться і російські війська вийдуть на оперативний простір.

Секретар оборонного комітету ВР не виключає, що російські війська можуть почати дотискати Куп'янськ, тому що для них є важливим Куп'янськ-Вузловий, це Харківська область. Однак, зі слів Костенка, у противника зараз немає можливостей максимально тиснути одразу на декількох напрямках.

Де сипеться, там і продавлюють. Думаю, що далі будуть намагатися забирати Гуляйполе,

– припустив нардеп.

